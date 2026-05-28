Başkan Yüceer vatandaşlarla bayramlaştı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Bayram programı çerçevesinde il genelinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Yüceer, vatandaşların bayramını kutlayarak sohbet etti. Bayramlaşma programında çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yüceer, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yüceer, birlik ve beraberlik mesajı vererek, bayramların dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Vatandaşlar da ziyaretlerinden dolayı Başkan Yüceer'e teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Belediye personeliyle de bayramlaşan Başkan Yüceer, görev başındaki çalışanlara kolaylıklar diledi. - TEKİRDAĞ