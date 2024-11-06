Başkan Yusuf Alemdar Akyazı'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Yusuf Alemdar Akyazı'da Muhtarlarla Buluştu

Başkan Yusuf Alemdar Akyazı\'da Muhtarlarla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı ilçesini ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Altyapı yatırımları ve ilçenin dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Alemdar, muhtarların taleplerini dinledi.

06.11.2024 14:13  Güncelleme: 14:15
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Akyazı ilçesini ziyaret etti. İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Alemdar, bir takım görüşme ve incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine Akyazı'da devam etti. Akyazı'da muhtarlarla buluşan Başkan Alemdar, tek tek muhtarların istek ve taleplerini dinledi çözüm önerilerini sundu. Akyazı'da bulunan İhlas Kuzulık Termal Otel'de gerçekleşen buluşmaya Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Arslan Yılmaz, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ve Akyazılı muhtarlar katıldı. Başkan Alemdar, Akyazı merkezinde ilçeye yakışır bir dönüşüm sürecini alt yapı adımıyla başlatacaklarını ve daha sonra üst yapıda ışıklandırma, çevre düzenlemesiyle ilçeye yakışır bir merkez inşa edeceklerinin müjdesini verdi.

Akyazı'nın ayrı ve özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, muhtarların istek ve taleplerini de önemsediklerini belirterek, "Akyazı bizim için ayrı ve özel. Geçmişten bugüne kadar gönlümüzde, dilimizde ayrı bir yeri var. Yeniden kardeşliğimizin ve dostluğumuzun pekiştiği anlara şahit oluyoruz. Akyazı için ne olması gerekiyorsa biz, ilçe belediyemizle birlikte çözüm üreteceğiz. Bu bir ekip işidir. Bu kardeşlik, dostluk ilişkisidir. Biz her birimiz sac ayağının parçalarıyız. Bu ilçe benimdir, bu mahalle senindir diye bir ayrım yok. Her mahalle, her ilçe bizimdir, hepimizindir. İlçelerimizi ziyaret ediyoruz. Muhtarlarımızla, teşkilatlarımızla, belediye başkanımızla toplantılar yapıyoruz. Bugün de Akyazı'da 76 mahalle muhtarımızla beraberiz. Sizlerin isteklerinizi ve taleplerinizi dinleyip yapabileceklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizler bizim hizmet yolundaki yol arkadaşlarımızsınız. Bizim başarımız sizin, sizin başarınız bizim başarımızdır. Bir söylemde değil samimiyetle bizim için değerli olduğunuzu her fırsatta dile getiriyorum" diye konuştu.

İlçe merkezindeki dönüşüm çalışmasıyla ilgili detayları paylaşan Başkan Alemdar, "Şükürler olsun kısa sürede Akyazı'da önemli hizmetler yaptık. Yaklaşık 130 milyon liralık bir alt yapı yatırımına başlıyoruz. Önce altyapısını tamamlayacağız ardından ışıklandırmasıyla beraber üst yapısını yenileyerek Akyazı merkezimizi Akyazı'ya yakışır bir hale getireceğiz. İşimiz insanımıza dokunacak hizmetler yapmak olsun istiyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz" şeklinde konuştu. Birlik ve beraberlik içerisinde uyumla çalıştıklarını dile getiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, "İlçemizin 76 mahallesinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızın istek ve talepleri var. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Başkanımızda bu sorunlar Akyazı'nın işi Büyükşehir'in işi diye bir ayrım olmayacağını söyleyerek bizlere olan desteğini bir kez daha gösterdi. Tüm teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik, Büyükşehir'imizle uyum içerisinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Yusuf Alemdar Akyazı'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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