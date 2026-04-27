Başkan Zencirci, eczane teknisyenlerini unutmadı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri Günü dolayısıyla ilçede görev yapan eczane teknisyenlerini unutmadı.

Sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan teknisyenlere yönelik anlamlı bir jest yapan Zencirci, ilçedeki tüm eczanelere tatlı göndererek günlerini kutladı. Başkan Zencirci, sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları arasında yer alan eczane teknisyenlerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığa erişiminde önemli bir görev üstlenen tüm teknisyenlerimizin gününü kutluyorum" mesajını iletti. Gönderilen tatlılar, eczane çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanırken, Başkan Zencirci'ye teşekkür ederek bu güzel tebriğin motivasyon açısından önemli olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - AYDIN