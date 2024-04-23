Germencik Belediye Başkanı, öğrencilere koltuğunu devretti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Germencik Belediye Başkanlığı koltuğuna öğrenciler oturdu. Öğrenciler Belediye Başkanı Burak Zencirci'ye, talep ve isteklerini aktardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Germencik Hürriyet İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Behice Gökbel, Şerife Nur Karabacak ve Muhammet Ali Duru Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.

Ortaklar Fatih Anaokulu'nda eğitim gören 6 yaşındaki Miraç Taşar da belediye başkanlığı makamına geçti. Miraç Taşar da taleplerini ileterek çocuk parkı ile çocuk etkinliklerinin yapılmasını istedi.

Başkan Zencirci ile bir süre sohbet eden öğrenciler, Germencik Belediye Başkanlığı koltuğuna sırayla oturdu. Öğrenciler belediyeden çevre temizliği, çocuk parkı ile çocuk bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlemesini talep etti. İlgili birim müdürlerine talimat veren öğrencilerin isteklerinin yerine getirileceği belirtildi.

Ziyaret sonrası Başkan Burak Zencirci, öğrenciler ve öğrencilere eşlik eden okul müdürü Burçin Yirmibeş ile sınıf öğretmeni Taner Çelikkaya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Koltuğun gerçek sahiplerini ağırladık"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle belediye başkanlığı koltuğunu miniklere devrettiklerini aktaran Belediye Başkanı Burak Zencirci, "Koltuğun gerçek sahiplerini ağırladık" dedi. Zencirci "23 Nisan'ın bir geleneği olarak öğrencilerimize koltuğumuzu devrettik. Genç başkanlarımızın talep ve önerilerini dinledik. En kısa sürede çalışma gerçekleştirerek verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki biz zaten yönetim esaslarımızı doğrudan onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre belirliyoruz. Yani aslında her gün 23 Nisan ve onlar her gün Belediye Başkanı olarak görevdeler. Biz onlar adına yani koltuğun gerçek sahipleri adına görevlerimizi yürütüyoruz. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı. - AYDIN