Başkan Zencirci, Selatin Organik Köy Pazarı\'nı Ziyaret Etti

Yerel

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Selatin Organik Köy Pazarı'nda kadın emekçileri olan pazarcı esnaflarının tezgahlarını ziyaret etti. Başkan Zencirci, pazarcılara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, bölgedeki yerel üreticilere destek verdi.

Sadece yerel ürünlerin satışına ev sahipliği yapmakla kalmayan Selatin Organik Köy Pazarı aynı zamanda bölgedeki kadın emekçilerin ekonomik olarak güçlenmesine de önemli katkılar sunuyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci Selatin Organik Köy Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette başkan Zencirci esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi. Pazara alış-verişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Zencirci çocuklarla da yakından ilgilendi.

Başkan Zencirci, pazarın sunduğu samimiyetin ve sıcaklığın gününü güzelleştirdiğini ifade ederek, "Yerel üreticilerimizin desteklenmesi, hem ekonomik kalkınma hem de toplumumuzun dayanışma ruhu için son derece önemlidir. Bu pazarlar, hem aileler için hem de üreticiler için bir buluşma noktası haline geliyor. Güzel bir pazar gününü samimiyetleri ve sıcaklıklarıyla daha da güzelleştiren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN