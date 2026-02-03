Başkan Zencirci, vatandaşların taleplerini dinledi

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyedeki işlemleri için bekleyen vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yoğun çalışma temposuna rağmen vakit buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek ilçede gönül bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Germencik Belediye hizmet binasında işlemleri için sıra bekleyen vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Zencirci, hemşehrilerinin taleplerini dinleyip ilçeye dair konular üzerine sohbet etme imkanı buldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Germencik'e yönelik görüş ve öneriler de görüşüldü. Vatandaşların ilgisi ve sıcak yaklaşımından memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zencirci, hemşehrileriyle bir arada olmanın kendisi için her zaman kıymetli olduğunu ifade etti. Zencirci, gösterdikleri nazik tavırlar ve güzel sohbetler dolayısıyla vatandaşlara teşekkür etti. - AYDIN