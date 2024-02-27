Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney ilçesindeki vatandaşlarla bir araya gelerek kapalı pazaryerini ziyaret etti. Bir esnafın söylediği maniyle renkli anlar yaşandı. Daha sonra Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Başkan Zolan, ilçelerde de Denizli'deki hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

27.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:52
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Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı

Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı

DENİZLİ - İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney'de hemşehrileriyle kucaklaştı. Pazaryerinde bir esnaf, söylediği mani ile Başkan Zolan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Güney ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Osman Zolan'ın Denizli Büyükşehir Belediyesinin Güney ilçesinde hayata geçirdiği kapalı pazaryeri ziyaretiyle başlayan programa Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, AK Parti Güney İlçe Başkanı Süleyman Tombal ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan kapalı pazaryerinde esnafa tek tek hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Burada vatandaşların istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Zolan'ın ziyaretinde bir esnafın söylediği, "Katranı ne kadar kaynatsanız da o kadar şeker olmaz, Denizli'ye Osman Zolan'dan, Güney'e Halil Ayhan'dan başka çalışkan belediye başkanı bir daha anasından hiç dünyaya gelmez. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun" manisi ile renkli anlar yaşandı.

"Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak"

Vatandaşların sevgi gösterisinden dolayı teşekkür eden Başkan Osman Zolan, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindekilerle Güney Belediye Başkanı Ayhan'ın Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Başkan Zolan, kentin büyükşehir olmasının ardından, "Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak" dediklerini hatırlatarak, "Güney'imizin altyapısını, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? Kilit taşı ve sıcak asfalt yaptık mı? Çok şükür Denizli merkezde ne varsa Güney'imizde de onu yaptık" dedi.

Güney'de daha yapacak çok işleri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Daha yolun başındayız. Hizmet destanları devam edecek inşallah" diye konuştu.

Başkan Zolan\'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı - Son Dakika

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