Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı
Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı
DENİZLİ - İlçe ziyaretlerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Güney'de hemşehrileriyle kucaklaştı. Pazaryerinde bir esnaf, söylediği mani ile Başkan Zolan'a sevgi gösterisinde bulundu.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe ziyaretleri kapsamında Güney ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Osman Zolan'ın Denizli Büyükşehir Belediyesinin Güney ilçesinde hayata geçirdiği kapalı pazaryeri ziyaretiyle başlayan programa Güney Belediye Başkanı Halil Ayhan, AK Parti Güney İlçe Başkanı Süleyman Tombal ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan kapalı pazaryerinde esnafa tek tek hayırlı işler dileyerek bir süre sohbet etti. Burada vatandaşların istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Zolan'ın ziyaretinde bir esnafın söylediği, "Katranı ne kadar kaynatsanız da o kadar şeker olmaz, Denizli'ye Osman Zolan'dan, Güney'e Halil Ayhan'dan başka çalışkan belediye başkanı bir daha anasından hiç dünyaya gelmez. Sağ olun var olun Allah'a emanet olun" manisi ile renkli anlar yaşandı.
"Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak"
Vatandaşların sevgi gösterisinden dolayı teşekkür eden Başkan Osman Zolan, daha sonra AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve beraberindekilerle Güney Belediye Başkanı Ayhan'ın Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.
Başkan Zolan, kentin büyükşehir olmasının ardından, "Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak" dediklerini hatırlatarak, "Güney'imizin altyapısını, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağı değiştirdik mi? Kilit taşı ve sıcak asfalt yaptık mı? Çok şükür Denizli merkezde ne varsa Güney'imizde de onu yaptık" dedi.
Güney'de daha yapacak çok işleri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Daha yolun başındayız. Hizmet destanları devam edecek inşallah" diye konuştu.
Son Dakika › Yerel › Başkan Zolan'ı maniyle karşıladı Cumhur İttifakı Güney SKM geniş bir katılımla hizmete açıldı - Son Dakika
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşmacı şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplara akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, akraba evlilikleri bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı. Akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. En az görüldüğü iller ise Karabük, Kütahya ve Balıkesir oldu. Ayrıca, çocuk yaşta evliliklerde azalma görüldü ve en çok evlilik temmuz ayında gerçekleşti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademi emeklilikle ilgili beklenti içinde olanlar için net konuştu. Işıkhan, kademeli emeklilik ve staj konusunda bir çalışmalarının olmadığını söyledi.
Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi tarafından kandırıldığını söyleyen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvuran adam, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Programda sevgilisiyle yüzleşirken öfkeden deliye dönen adam, üstünü başını yırttı.
Danimarka'da, Başbakan Mette Frederiksen'in evinden yaptığı paylaşım ülkeyi ikiye böldü. Frederiksen'in tavuklarla birlikte soğanları da aynı tahtada kestiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı "Şaka mı yapıyorsun?", "Sebzelerle çiğ tavuğu aynı kesme tahtasında kesemezsin, ciddi misin?" sözleriyle tepki gösterirken, bir kısmı da bunun önemsiz bir detay olduğuna değindi. Başbakan tepkiler sonrası açıklama yapmak durumunda kaldı.
Eski Beşiktaşlı Pascal Nouma, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket sonrası aldığı 1 maçlık cezaya, sosyal medya hesabında yaptığı yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?