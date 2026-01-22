Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, semt pazarında esnaf ve vatandaşla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda vatandaşla buluşup esnaf ziyaretleri gerçekleştirilen Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallesi Semt Pazarı'nı ziyaret etti. Pazarda ilgiyle karşılanan iki başkan, tezgahları tek tek dolaşarak esnafla sohbet etti, alışveriş yapan vatandaşları dinledi. Ziyarette pazar esnafının istekleri ve mahalle sakinlerinin beklentileri yerinde değerlendirildi.

"Makamda değil, sahada belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz"

Semt pazarlarının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Semt pazarlarımız, sadece alışveriş yapılan alanlar değil; aynı zamanda komşuluk ilişkilerinin güçlendiği, vatandaşlarımızın doğrudan temas kurabildiği çok kıymetli sosyal alanlardır. Bugün Haymana Belediye Başkanımız Levent Koç ile birlikte Karşıyaka Mahallemizde pazar esnafımızı ve hemşerilerimizi ziyaret ederek, onların talep ve beklentilerini yerinde dinledik. Bizler makamda değil, sahada belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Gölbaşı'nı yönetirken hiçbir kararı kapalı kapılar ardında almıyoruz. Vatandaşımızdan gelen her talep bizim için yol haritası oluyor, bu şekilde kararlar alıyoruz. Pazar esnafımızın daha düzenli, daha sağlıklı şartlarda hizmet vermesi ve hemşehrilerimizin güvenle alışveriş yapabilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.