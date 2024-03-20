Başkanlık Müftüsü Abdurrahman için veda yemeği düzenlendi

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Başkanlık Müftüsü olarak atanan İl Müftüsü Abdurrahman için veda yemeği düzenlendi.

İftar yemeğine Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Yunus Coşkun, Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Aydıntepe Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet ve kurum amirleri katıldı.

Programda konuşan Vali Eldivan, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için Müftü Şahin'e teşekkür etti. Birlikte çalışmaktan ötürü duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci ise Şahin'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra sırasıyla söz alan kurum amirleri de duygu ve düşüncelerini söyleyerek, Müftü Şahin'e yeni görevinde başarılar dilediler.

Vali Eldivan'a, Başkan Pekmezci'ye ve kurum amirlerine teşekkür eden Müftü Şahin, çok güzel duygularla Bayburt'tan ayrıldığını belirterek, görevi boyunca yapılan hizmetlerden bahsetti.

Dilek ve temennilerin ardından Şahin'e hediyeleri Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ tarafından takdim edildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BAYBURT