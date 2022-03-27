Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi

27.03.2022 11:05
Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlediği oriyantiring etkinliğine 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlediği oriyantiring etkinliğine 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği oryantiring etkinliğine Sincan Aile Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı. Sincan Harikalar Diyarı Parkı'nda teorik uygulama ile başlayan ve pratik uygulama ile devam eden oryantiring etkinliğine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.

"Oryantiring branşını halka tanıtmak istiyoruz"

Oryantiring sporunun Başkent'te yayılması için organizasyonu düzenlediklerini belirten Sincan Aile Yaşam Merkezi idarecisi Ali Artuç, "Düzenlediğimiz oryantiring etkinliğine katılan 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak sporun her alanında olmayı istediklerini ve Başkentlileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Şube Sorumlusu Nil Nihal Duman ise, "Oryantiring branşını halka tanıtmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi
Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi

YORUMLAR
500
Pehlivan: 'Yaşadığınız hayat örnek olmalı' Pehlivan: 'Yaşadığınız hayat örnek olmalı' Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti Sivasspor kadın taraftarları genel kurula gitti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Çankaya, Sincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika


Son Dakika
10:56 Merve Boluğur'dan cesur paylaşımlar! Tulumunun fermuarını indirdi, yetmedi +18 uyarısı koydu
10:49 Üst düzey Rus komutan intihar etti! Sebebi ise tankların çoğunun kullanılamaz hale gelmesi
10:42 Uyuşturucuya karşı savaşan muhtar, 33 bin hapla yakalandı!
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 11:12:40. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'te oryantiring etkinliğine büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement