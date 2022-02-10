Başkentli kadınlar okumanın yaşı olmadığını kanıtladı - Son Dakika

Başkentli kadınlar okumanın yaşı olmadığını kanıtladı

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma-yazma kursu başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Çubuk Kadınlar Lokali'nde başlatılan kursa katılan 26-84 yaş arasındaki 14 kadın üye için okuma bayramı düzenlendi. İstiklal Marşı'nı okuyan kadınlar duygusal anlar yaşadı.

Başkent'te eğitim projelerine ağırlık veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma-yazma ve öğrenme kursu başlattı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından eylül ayında Çubuk Kadınlar Lokali'nde hayata geçirilen kursa 26-84 yaş arasındaki kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kursa katılım sağlayan kadın üyeler için okuma bayramı düzenlendi. İstiklal Marşı'nı okuyan kursiyerler duygusal anlar yaşadı.

Başarı belgesi alan ve kırmızı kurdele takılan kadınlara hikaye kitabı da hediye eden Çubuk Kadınlar Lokali İdarecisi Derya Yalgı, "Kırsal kesimdeki kadınlar bize başvurarak okuma yazma bilmediklerini, bundan dolayı da toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları anlattılar. Biz de kadınlarımıza destek olabilmek için okuma yazma kursu akademisini açtık. 26-84 yaş aralığındaki 14 kadın burada okuma yazmayı öğrendi. 5 ay boyunca çok emek verdiler. Emeklerinin karşılığında da bugün ilk okuma bayramımızı yaptık. Öğrencilerden birçoğu gösterdikleri çaba nedeniyle beni şaşırttı. Pes etmeden haftanın 5 günü 2 saat gelmeye devam ediyorlar. Biz de elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Bu projenin içinde olduğumuz için de gururluyuz" dedi.

"Okumayı öğrenmek için kendim heves ettim"

Okumayı çok istediğini ve okuma yazmanın yaşı olmadığını belirten 84 yaşındaki Gülbeyaz Yılık, "Okumayı çok istiyordum. Okumanın yaşı başı olmaz, her zaman okuyabiliriz. Ben kararlıyım, okumayı öğrenmek için kendim heves ettim. Okumayı bilmeyenler çaba göstersin ve öğrensinler. Bize bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kursa katılıp okuma yazma öğrenmenin zevk verdiğini aktaran Eda Nur Türk (27), "Okuma yazma öğrendim. Her gün buraya gelip okumayı öğrenmek çok zevkliydi. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"Bir kişiye soru sorunca mahcup oluyordum"

Okuma yazma bilmediği için iş bulmakta zorluk yaşadığını dile getiren Makbule Arslan (42), "Okuma yazmayı bilmek çok güzel bir duygu. İş imkanı oluyordu ama okuma yazmayı bilmediğim için işe giremiyordum. Bir yere gitmek isteyip yalnız gidemiyordum ama artık tek başıma gidebileceğim. Bir kişiye soru sorunca mahcup oluyordum. Ben başardım, herkes başarabilir" açıklamasında bulundu.

Eylül ayında başlayan okuma-yazma kursu haziran ayına kadar devam edecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelecek talep doğrultusunda okuma yazma kursları açmayı sürdürecek.