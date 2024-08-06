Başkentte 30 spor salonu Pursaklar'a kazandırıldı - Son Dakika
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Başkentte 30 spor salonu Pursaklar'a kazandırıldı

Başkentte 30 spor salonu Pursaklar\'a kazandırıldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile birlikte 30 kapalı ve açık spor salonunu gezdi. Spor tesislerinin gençler ve spor severler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Çetin, spor salonlarında eğitim gören sporcuların ülke sporuna katkı sağlayacağını ifade etti.

06.08.2024 12:47  Güncelleme: 12:54
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Başkentte 30 kapalı ve açık spor salonu Pursaklar'a kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile spor tesislerini gezdi.

Gençler başta olmak üzere spora ilgi duyan tüm vatandaşları yeni spor tesisleri ile buluşturmak için ilçe 30 kapalı ve açık spor salonu kazandıran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile spor tesislerini gezdi.

"Birçok farklı branşta hizmet veren spor salonlarımızdan ilçe halkımızın yoğun istifade ediyor olmaları bizler için büyük gurur verici"

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Altunsoy ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Mustafa Çelik ile ilçemizdeki spor tesislerimizi gezerek istişarelerde bulunduk. Gezilerimizde de gördüğümüz üzere birçok farklı branşta hizmet veren spor salonlarımızdan ilçe halkımızın yoğun istifade ediyor olmaları bizler için büyük gurur verici. Görünen o ki spor salonlarımızda eğitim gören sporcularımızın azimleri ve kararlılıkları ülke sporuna en iyi şekilde hizmet edeceklerini gösteriyor" dedi.

Sporda ülkenin geleceğine yön verecek sporcuların yetiştirildiği spor tesisleri ziyaretlerinde eğitim gören gençleri yakından takip eden heyet, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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