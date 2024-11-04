BASKİ\'den Su Kesintisi Olmadan Vana Montajı

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Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), içme ve kullanma suyu hattında su kesintisi yapmadan vana ve branşman montajı gerçekleştirdi. Bu çalışma, BASKİ'nin su arızalarında kesintisiz hizmet sunma yönünde attığı yenilikçi bir adımı temsil ediyor.

İlk kez uygulanan Hot-Tap yöntemi sayesinde, BASKİ içme suyu iletim ve dağıtım hatlarında bakım-onarım ve vana montajı gibi işlemleri, su kesintisine gerek kalmadan canlı hat üzerinde kaynak ve delme işlemleri yaparak tamamladı ve yeni bir branşman hattı açtı.

Su Kesintisi Olmadan Hot-Tap Yöntemi ile İsale Hattında Yenilikçi Çalışma

Hot-Tap yöntemi sayesinde, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde uzun süreli su kesintilerinin önüne geçilerek vatandaşlara kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlanıyor. 1200 mm çapındaki çelik boruya su akışını durdurmadan yapılan içme suyu hattı çalışması, Balıkesir'de başarılı bir şekilde uygulanarak bu çapta ilk olacak bir çözüm sunuldu. Bu yenilikçi yöntem, BASKİ'nin Balıkesir'de içme suyu dağıtımında uzun süreli su kesintilerini ortadan kaldırma ve modern çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BASKİ'nin hayata geçirdiği bu modern uygulamanın, gelecekteki su altyapı çalışmalarına önemli bir örnek teşkil ederek Balıkesir'in su altyapısı ve hizmet kalitesini artıracağı bilgisi paylaşıldı. - BALIKESİR