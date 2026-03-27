Küflü Etler Satan Kasap Mühürlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, halk sağlığını tehlikeye atarak küflenmiş ve tarihi geçmiş et sattığı tespit edilen kasap faaliyetten menedildi.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir kasapta ortak denetim gerçekleştirdi. Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemelerde; tezgahta satışa sunulan ve dükkanın arka bölümündeki dolaplarda muhafaza edilen etlerin bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutan ekipler, dükkanı mühürleyerek faaliyetine son verdi.

İşletmedeki bozuk ve tarihi geçmiş ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince el konularak imha edilmek üzere götürüldü.

Öte yandan, Çayırova Belediyesinden denetime ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı söz konusuysa sıfır tolerans. Asla taviz yok" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ