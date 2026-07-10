Başkonuş Yaylası'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Etkinlik - Son Dakika
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Başkonuş Yaylası'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Etkinlik

Başkonuş Yaylası\'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Etkinlik
10.07.2026 10:22
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları ile aileleri yıl sonu buluşmasında bir araya geldi. Çocuklar yüz boyama, halat çekme, at binme ve uçurtma şenliği gibi aktivitelerle eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel Başkonuş Yaylası Şehit ve Gazi Çocukları Yıl Sonu Etkinliği gerçekleştirildi.

Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen etkinlikte şehit ve gazi çocukları ile aileleri keyifli bir gün geçirdi. Çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamak ve aileler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Programda çocuklar yüz boyama etkinliğine katılırken, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmalarında eğlenceli anlar yaşadı. At binme etkinliğiyle farklı bir deneyim yaşayan çocuklar, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Gün boyunca katılımcılara yemek ikramında da bulunuldu.

Programda çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu dikkat çekerken, etkinlik hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkonuş Yaylası'nda Şehit ve Gazi Çocuklarına Özel Etkinlik - Son Dakika

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