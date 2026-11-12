Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın çiftçilere tarımsal eğitim verdi

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kadın çiftçilere tarımsal eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, kadın çiftçilere tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda kadın çiftçilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi hedeflendi, çalışmaların süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kadın çiftçilere yönelik tarımsal eğitim ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen eğitimde, kadın çiftçilerin tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, üretimdeki rollerinin güçlendirilmesi hedeflendi.
Kadın çiftçilerin tarımsal üretime sunduğu katkının artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim ve yayım çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA
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