Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri - Son Dakika
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Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri

30.06.2022 11:02
Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'a veda ziyaretleri devam ediyor.

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan'a veda ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ceylan veda ziyaretleri devam ediyor. Ceylan, Bilecik'te görev yaptığı süre zarfında bir çok dost edindiği, Bilecik'i unutmayacağını söyledi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Başsavcı, Bilecik, Yargı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başsavcı Ceylan'a veda ziyaretleri - Son Dakika
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