Başsavcı Dalak, Gaziosmanpaşa'ya Atandı - Son Dakika
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Başsavcı Dalak, Gaziosmanpaşa'ya Atandı

Başsavcı Dalak, Gaziosmanpaşa\'ya Atandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa'ya atandı, veda ziyaretleri yaptı.

05.12.2024 16:38
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, 2024 Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Dalak, veda ziyaretleri kapsamında Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi tarafından yayımlanan 2024 Adli ve İdari Yargı Mazeret Kararnamesi kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Yaklaşık 2,5 yıldır Bodrum'da görev yapan Dalak, atama kararının ardından veda ziyaretleri kapsamında Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cemiyet Başkanı Eren Ayhan, Başsavcı Dalak'ın Bodrum'daki görev süresi boyunca adaletin tesisine yönelik özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Gaziosmanpaşa'da da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum. Bodrum'daki izleri her zaman hatırlanacaktır" dedi.

Başsavcı Hasan Dalak ise gazetecilere teşekkür ederek, Bodrum'da görev yapmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Ziyarette, BGC Onursal Başkanı Zeki Özkeskin, Başkan Yardımcısı Ali Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Akay, Selim Turan, Av. Baran Akcan ve Fikret Hıdır da hazır bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başsavcı Dalak, Gaziosmanpaşa'ya Atandı - Son Dakika

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