Başsavcı Karakülah, Rektör Adıgüzel\'i Ziyaret Etti

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Başsavcı Karakülah ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Rektör Adıgüzel'le bir araya geldi. Rektör Adıgüzel, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Tuncay'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başsavcı Üzeyir Karakülah ise Anadolu Üniversitesi'nin şehre ve öğrencilere sunduğu katkılardan övgüyle bahsederek, hukuk ve adalet sistemine yönelik akademik desteklerin çok önemli olduğunu ifade etti. Adalet ve eğitim alanlarında gerçekleştirilebilecek projeler konusunda fikir alışverişi yapılan görüşmede, taraflar şehirdeki kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR