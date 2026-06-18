Başsavcı Karakülah Veda Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika
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Başsavcı Karakülah Veda Ziyaretlerine Başladı

Başsavcı Karakülah Veda Ziyaretlerine Başladı
18.06.2026 15:32
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Yargıtay Savcılığına atanmasının ardından veda ziyaretlerine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Eskişehir'deki görev süresini tamamlayan ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, kentteki veda ziyaretlerine başladı.

Başsavcı Karakülah, kararname sonrası gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Eskişehir'de görev yaptığı süre boyunca adliye ve emniyet teşkilatı arasındaki koordineli ve başarılı çalışmalara değinilen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Karakülah'a kentteki hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine seçilen Üzeyir Karakülah'a yeni görev yerinde başarılar dileyerek günün anısına hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Başsavcı, Yargıtay, Politika, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başsavcı Karakülah Veda Ziyaretlerine Başladı - Son Dakika

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