Başsavcı Kılıç ile Başkan Kahveci bir araya geldi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'ye iade-i ziyarette bulundu.

Kütahya Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette, kentte huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konular değerlendirildi.

Görüşmede, Kütahya'nın ortak değerlerine katkı sağlayacak çalışmalar ele alınırken, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ziyaret kapsamında Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Belediye Başkanlığı Anı Defteri'ni imzaladı.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, nazik ziyaretinden dolayı Başsavcı Kılıç'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.