Başsavcından Kayıp Aileye Taziye Ziyareti

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bornova'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Mihriban Yılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Yeldan'a ziyarete, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden ve Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Çağlar Ertaş, müdürlük bünyesinde görev yapan psikolog ve pedagoglar da eşlik etti.

Başsavcı Ali Yeldan, acılı aileye başsağlığı dileklerini ileterek, bu zor süreçte yalnız olmadıklarını vurguladı. Devletin tüm imkanlarıyla ailenin yanında olduğunu ifade eden Yeldan, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atıldığını belirtti.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade eden Yeldan, sorumluların adalet önünde hesap vermesi adına çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ziyarette Mihriban Yılmaz için dua edildi. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları tarafından ise aileye psikososyal destek sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldı.