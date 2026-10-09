Batan gemide 6 ve 12 yaşındaki iki evladını kaybeden anne, Reyhanlı'da gözyaşı döktü - Son Dakika
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Batan gemide 6 ve 12 yaşındaki iki evladını kaybeden anne, Reyhanlı'da gözyaşı döktü

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Batan gemide 6 ve 12 yaşındaki iki evladını kaybeden anne, Reyhanlı\'da gözyaşı döktü
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Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e seyir halindeyken batan gemide hayatını kaybeden 6 ve 12 yaşındaki kardeşler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yan yana toprağa verildi. Günler sonra cansız bedenine ulaşılan 12 yaşındaki çocuk defnedilirken, anne ve baba mezarları başında gözyaşı döktü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken batan gemide hayatını kaybeden 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Tatil dönüşü yaşanan faciada iki evladını kaybeden anne Ayten Biçer ile baba Hayri Biçer, çocuklarının yan yana bulunan mezarları başında gözyaşlarına boğuldu.

Girne'den Mersin'e gitmek üzere yola çıkan geminin batması sonucu 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer kayboldu. Arama çalışmaları sırasında Mehmet Asaf'ın cansız bedenine ulaşılırken, küçük çocuk 30 Eylül'de toprağa verildi. Günler sonra cansız bedenine ulaşılan Saliha Miray Biçer de Reyhanlı'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Faciadan anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve çocukları Halil Kerem sağ kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf hayatını kaybetti. İki evladını yan yana defneden anne ve baba, mezarları başında büyük acı yaşadı.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Evlatlarının mezarı başında gözyaşı döken anne Ayten Biçer'in sözleri yürekleri burktu. Acılı anne, "Ablan seni bırakıp gitmez. Canımın içi, sen kardeşini mi yalnız bırakmadın annem. Ablan yanına mı geldi annem Kızım, örteyim mi senin üstünü annem, toprak mı örttüler senin üzerine annem" diyerek feryat etti.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiReyhanlıGüncelMersinÇocukHatayYerelSon Dakika

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