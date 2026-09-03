Batan gemideki son anlar cep telefonuna böyle yansıdı - Son Dakika
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Batan gemideki son anlar cep telefonuna böyle yansıdı

Batan gemideki son anlar cep telefonuna böyle yansıdı
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KKTC Girne açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su almaya başladığı anları cep telefonuyla kaydetti. Karavapur, kayıt sırasında geminin limandan çıkarılmaması gerektiğini belirterek yaşananları anlattı ve alt kattan botla kurtarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur'un geminin su almaya başlaması üzerine yaşananları kayıt altına aldığı ortaya çıktı.

Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan ve açıldıktan bir süre sonra batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur geminin su alması o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde insanların yaşananlardan habersiz yolculuğa devam ettiği görüldü.

Kayıt esnasında Mustafa Karavapur, yaşananları "Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiçte düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var" sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan alt katta yolculuk yapan Karavapu'un geminin arka kısmından başka bir bot alınarak kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batan gemideki son anlar cep telefonuna böyle yansıdı - Son Dakika

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