BATEM Robot Takımı Dünya Şampiyonu

Giresun'un Bulancak ilçesinde eğitim veren Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (BATEM) Robot Takımı, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda "Labirent Ustası" kategorisinde birincilik elde eden takım, dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından ekiplerin katıldığı prestijli yarışmada, BATEM Robot Takımı, üstün performansıyla rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti. Öğrencilerin teknik beceri ve ekip çalışmasıyla hazırladığı robot, labirentte gösterdiği kusursuz performansla jüriyi etkilemeyi başardı.

BATEM Robot Takımı'nın dünya şampiyonluğu, Türkiye'nin robotik ve teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. - GİRESUN