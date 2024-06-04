Batı Karadeniz Bölgesinde Kadın ve Genç İstihdamı İçin Mesleki Gelişim Projesi Başvurusu Destekleniyor - Son Dakika
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Batı Karadeniz Bölgesinde Kadın ve Genç İstihdamı İçin Mesleki Gelişim Projesi Başvurusu Destekleniyor

Batı Karadeniz Bölgesinde kadınların ve gençlerin istihdam ve girişimciliklerini geliştirmek amacıyla, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor. BAKKA tarafından ilan edilen 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında, İş Kur İl Müdürlüğü personeli İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından Mart-Nisan döneminde 'Sürdürülebilir Kariyer İçin Mesleki Gelişim Programı' başlıklı proje ile başvuru yapıldı. Projenin imza töreni, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un makamında, yararlanıcı kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

04.06.2024 12:11
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Batı Karadeniz Bölgesinde kadınların ve gençlerin istihdam ve girişimciliklerini geliştirmek amacıyla, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

BAKKA tarafından ilan edilen 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında, İş Kur İl Müdürlüğü personeli İş Kulübü Lideri Nurcan Yılmaz tarafından Mart-Nisan döneminde "TR81/24/MESLEK-TD/0005 Sürdürülebilir Kariyer İçin Mesleki Gelişim Programı" başlıklı proje ile başvuru yapıldı. Yapılan başvuru, desteklenmek üzere başarılı bulundu.

Projenin imza töreni, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un makamında, yararlanıcı kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İmza törenine, İş Kur Zonguldak İl Müdürü Okan Şentürk ve Nurcan Yılmaz katılım sağladı.

Bu proje ile kurum personellerinden 7 İş ve Meslek Danışmanına 2. Düzey Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Onaylı Koçluk Eğitimi verilecek. Özel alan olarak da 'Kariyer Koçluğu' ve 'Öğrenci Koçluğu' eğitimleri verilecek. Danışmanlara verilecek koçluk eğitimi ile kurumsal kapasitenin ve vatandaşa hizmet niteliğinin artırılması amaçlanıyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Mustafa Yavuz, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batı Karadeniz Bölgesinde Kadın ve Genç İstihdamı İçin Mesleki Gelişim Projesi Başvurusu Destekleniyor - Son Dakika

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