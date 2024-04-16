Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı İlan Edildi

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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mesleki Gelişime Yönelik Teknik Destek Programı 8 Mart 2024 tarihinde ilan edildi.

Program için son başvuru tarihi 30 Aralık 2024 saat 17.00 olurken başvurular ikişer aylık dönemler halinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. Kadın ve gençlerin istihdam ve girişimcilik odaklı mesleki gelişimi için tasarlanan programa yeni/ilave istihdam taahhüdü sunan işletmeler ile başvuru rehberinde tanımlı kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardan başvuru alınacak. Projelere ilişkin başvuru, değerlendirme ve uygulama dönemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi başvuru rehberinde, özet bilgi program künyesinde yer aldı.

Programa ilişkin düzenlenecek bilgilendirme ve eğitim toplantısı için ayrıca duyuru yapılacağı bildirildi. Başvurular için "https://www.bakka.gov.tr/haber/2024-yili-mesleki-gelisime-yonelik-teknik-destek-programi-ilan-edildi/1507" adresinden bilgi edinilebileceği kaydedildi. - ZONGULDAK