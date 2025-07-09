Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Temmuz Toplantısı Gerçekleştirildi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Temmuz ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Ajansın Üzülmez Kültür Vadisi'nde yer alan geçici hizmet binasında, Zonguldak Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya; Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Zonguldak İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Ajans Genel Sekreter Vekili Mehmet Çetinkaya ve Ajans personeli katılım sağladı.

Toplantıda, Ajansın bölgesel kalkınma vizyonunu güçlendirmeye yönelik stratejik çalışmalar ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik planlanan adımlar ele alındı. Ayrıca yürütülmekte olan ve planlanan mali ve teknik destek programları, başvuru süreçleri, Sonuç Odaklı Program kapsamında sürdürülen faaliyetler ile Yerel Kalkınma Hamlesi doğrultusunda belirlenen bölgesel yatırım öncelikleri değerlendirildi.

Ajansın genel faaliyetlerine ilişkin sunumun ardından, bölgesel kalkınma politikaları ve Ajansın bölgedeki rolüne ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımıyla sona erdi. - ZONGULDAK