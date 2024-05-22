Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı - Son Dakika
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük\'te yapıldı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2024 yılı Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te gerçekleştirildi. Toplantıda, önceki dönem çalışmaları, 2024 yılı SOGEP Programı, Teknik Destek programları ve BAKAP projeleri görüşüldü. Ayrıca, turizm, girişimcilik, mesleki eğitim, kadın istihdamı, siber güvenlik ve dijital eğitimler gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

22.05.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2024 yılı Mayıs ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Karabük'te yapıldı.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Turhan Kalaycı, Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Karabük TSO Başkanı Fatih Çapraz, Ajans Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Ajans personeli katıldı.

Önceki dönemlerde yapılan çalışmaların görüşülmesinin ardından, 2024 yılı SOGEP Programı çalışmaları, Teknik Destek programları ile devam eden BAKAP projeleri görüşüldü.

Ayrıca, Ajans tarafından gerçekleştirilen turizm ve tanım, girişimcilik ve sosyal girişimcilik, mesleki eğitim, kadın istihdamı ve girişimciliği, siber güvenlik ve dijital eğitimler, yatırım ortamı iyileştirme çalışmaları ve

gelecek aylarda yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı sonrası, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Karabük'e özgü yerel lezzetlerin. sunulduğu etkinlik alanı ziyareti gerçekleştirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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