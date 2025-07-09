Batı Trakya Türk Sanatçıları\'na Teşekkür Mektubu

Batı Trakya Türk azınlığının genç sanatçılarını Kayseri'de ağırlayan Talas Belediyesi'ne hem Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'ndan hem de Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nden (BTAYTD) teşekkür mektubu geldi. Mektuplarda kurulan kültür köprüsünün gençlerin anavatanla bağlarını pekiştirdiği ve gösterilen misafirperverliğin unutulmayacağı vurgulandı.

Talas Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kayseri'de sahne alan Batı Trakyalı genç tiyatrocular, memleketlerine döndükten sonra gönderdikleri mektuplarla gönül bağlarını bir kez daha gösterdi. Organizasyonun ardından hem Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal hem de projenin sahibi olan BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ayrı ayrı teşekkür mektubu gönderdi.

Başkonsolosluk'tan 'anlamlı' teşekkür

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, 7 Temmuz tarihli mektubunda Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği çatısı altındaki tiyatro topluluğunun "Fehim Paşa Konağı" oyununu Kayseri'de sahnelemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Talas Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen etkinliğin önemine dikkat çeken Ünal, "Söz konusu faaliyet, Batı Trakya Türk Azınlığı mensubu gençlerin anavatanları olan ülkemizle bağlarının pekişmesi açısından faydalı olmuş, toplumun bilinci ve farkındalığına önemli tesirde bulunmuştur" ifadeleriyle organizasyonun manevi değerine vurgu yaptı.

BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı ise mektubunda, gösterilen yakın ilgi ve misafirperverliğe dikkat çekti. Performans için Batı Trakya'dan yola çıktıkları andan itibaren anavatan kurumlarının güçlü desteğini hissettiklerini belirten Baltacı, "Bu süreçte şahsınızın katkısıyla kafilemize sağlanan imkanlar, tiyatroda izleyiciler arasında çalışma ekibimizle yer alarak attığımız yoğun mesainin arasında bizlerle buluşmanız, güzel hatıraların ötesinde anavatanımızın bizleri sahiplendiğini ve her zaman yanımızda olduğunu göstermekte ve bize güç vermektedir" dedi.

Dernek başkanından samimi davet

Baltacı, mektubunu şu samimi sözlerle noktaladı:

"Bu vesileyle sizi mümkün olan en yakın zamanda Batı Trakya'yı ziyaret için davetimizi iletiyor, şahsınız ve Talas Belediyesi İmar A.Ş. yetkililerine şahsım, başkanlığını yürüttüğüm derneğimiz, gençlerimiz ve aileleri adına kalbi şükranlarımızı sunuyorum." - KAYSERİ