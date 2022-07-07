Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti

07.07.2022 11:25
Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti

Batman Belediyesi, 2022 yılı ilk yarısında evlenen çift sayını açıkladı.

Batman Belediyesi, 2022 yılı ilk yarısında evlenen çift sayını açıkladı.

Batman Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2022 yılı içerisinde bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleştirdi. Birbirlerini severek evlenip aile kurmak isteyen çiftlerin resmi nikah işlemleri Hürriyet Mahallesindeki Şerzan Kurt Parkı'nda bulunan Belediye Evlendirme Dairesinde gerçekleştiriliyor. 150 kişi kapasiteli büyük salon, bir nikah salonu, bir gelin, bir de damat hazırlık odası ve fotoğraf stüdyosu ile evlenecek çiftlere hizmet verilen evlendirme dairesinde müracaatlar hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kabul ediliyor. Resmi nikah işlemleri kabul edilen yabancı evlilikler arasında; Fas, Suriye, Almanya, Amerika, Avusturya, Azerbaycan, Filipinler, Filistin, Hollanda, İngiltere, İran, Irak, İrlanda, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kolombiya, Lübnan, Macaristan, Norveç ve Pakistan gibi ülkelerin vatandaşları bulunuyor. - BATMAN

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Siyaset Uğruna Bir Kenti Feda Etmenin Acı Tablosunu Gördük' İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Siyaset Uğruna Bir Kenti Feda Etmenin Acı Tablosunu Gördük' Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim Zabıtadan kurban bayramı öncesi denetim
Kaynak: İHA

Batman Belediyesi, Hürriyet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:10:33. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 2022 yılının ilk yarısında bin 429 çiftin resmi nikah işlemi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement