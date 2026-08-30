Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Batman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü; çelenk sunma töreni, tebrikat programı, halk oyunları gösterileri ve askeri geçit töreniyle kutlandı.

Batman'da 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Batman'daki Zafer Bayramı kutlamaları, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Batman Valiliği makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi. Kutlama programı daha sonra Turgut Özal Bulvarındaki tören alanında devam etti. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Serkan Erişir, üstü açık tören aracına binerek tören alanındaki protokol üyelerini, askeri birlikleri ve vatandaşları selamladı.

Törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'ın AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, il protokolü, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında öğrenciler tarafından Zafer Bayramının anlam ve önemini anlatan şiirler seslendirilirken, Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi de gösterilerini sundu. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösteriler, tören alanında renkli görüntüler oluşturdu. Kutlamaların finalinde askeri birliklerin resmi geçit töreni gerçekleştirildi. Komando birliklerinin disiplinli yürüyüşü ve zırhlı araçların geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Batmanlıların yoğun ilgi gösterdiği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, kentte milli bayram coşkusunu bir kez daha yaşattı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü, Batman'da birlik, beraberlik, gurur ve coşku içerisinde kutlandı.

Kaynak: İHA

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