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Batman'da 35 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Batman'da 35 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı 35 yerleşimin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Kozluk ilçesinde 6, Sason'da ise İncesu, Derince ve Dörtbölük grup köy yolları ulaşıma kapatıldı. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşan yüksek kesimlerde, görevliler köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Batman\'da 35 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
13.01.2024 - 19:21,  Güncelleme: 19:23
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Batman'da 35 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 35 yerleşimin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesinde 6, Sason'da ise İncesu, Derince ve Dörtbölük grup köy yollarını ulaşıma kapandı. Evlerinin damında biriken karları temizleyen bazı vatandaşlar, kar üzerinde küçükbaş hayvanlarını beslediği görüldü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı kaydedilirken, görevliler ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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