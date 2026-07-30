Batman’da asma tavanda sıkışan güvercinler itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bir sitenin dairesinde asma tavana sıkışan 5 güvercin, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarılarak doğaya salındı.

Olay, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin mutfak bölümünde meydana geldi. Evin mutfak asma tavan aralığından gelen kuş seslerini fark eden ev sakinleri, durumun kendi imkanlarıyla çözülemeyeceğini anlayınca Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese intikal eden itfaiye ekipleri, güvercinlerin sıkıştığı asma tavan bölgesinde inceleme yaptı. Kuşlara herhangi bir zarar vermemek için çalışma yürüten ekipler, kısa sürede tavan aralığına sıkışan 5 güvercini güvenli bir şekilde çıkardı. Güvercinler, itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Ev sakinleri, duyarlı ve hızlı müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.