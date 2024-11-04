Batman'da Belediyeye Girişim Korkutucu Olaylarla Sonuçlandı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Belediyeye Girişim Korkutucu Olaylarla Sonuçlandı

Batman'da izinsiz yürüyüşte polise taş atan ve belediye binasına girmeye çalışan gruba polisin müdahalesi sonucu 75 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye başkanının ardından güvenlik önlemleri artırıldı.

04.11.2024 22:08  Güncelleme: 22:10
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Batman'da belediye binasına girmeye çalışan gruba polisten müdahale: 75 gözaltı

BATMAN - Batman'da izinsiz yürüyüşte polise taş atarak, belediye binasına girmeye çalışan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 75 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından belediye binası etrafında güvenlik önlemleri alındı. Kararın ardından izinsiz yürüyüş yapan bir grup, polisin uyarılarına rağmen gösteriye devam etti. Gruptaki bazı göstericiler polisi taş yağmuruna tutarken, polis ve jandarma ekipleri göstericilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti. Çıkan arbedede 75 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler emniyete götürülürken, belediye binası etrafındaki güvenlik önlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Belediyeye Girişim Korkutucu Olaylarla Sonuçlandı - Son Dakika

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