Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk - Son Dakika
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Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk

02.06.2022 14:11
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk

Batman'da bir düğünde damadın yakın arkadaşları damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi.

Batman'da bir düğünde damadın yakın arkadaşları damada sürpriz hazırlayarak düğün salonuna 'Acı Kaybımız' yazılı çelenk ile girip cenaze merasimi düzenledi. Sosyal medyada hızla yayılan sürpriz cenaze merasimi milyonlarca tıklanma aldı.

Batman'da dünya evine giren Helin ve Serdar Ulu çifti, düğünlerinde karşılaştıkları sürprizle unutulmaz anlar yaşadı. Damadın yakın arkadaşı olan Vedat Aker, arkadaşlarıyla birlikte düğüne damga vuran sıra dışı bir organizasyona imza attı. Hazırladıkları çelenge, "Acı kaybımız" yazarak, jeneriklik müzik eşliğinde salona giren gençler, damadın bir fotoğrafını da ellerinde taşıyarak cenaze töreni havası oluşturdu. Damada cenaze merasimi sürprizini organize eden arkadaşı Vadet Aker, etkinlikteki amaçlarının evlenen arkadaşlarına akşam saat 21.00'de ulaşamadıklarını dile getirdi. Çılgın arkadaşlar damadın ruhuna Fatiha okuyarak düğüne renk kattı.

"Telefonlarımızı açsın diye böyle bir şey yapmaya devam edeceğiz"

Damadın arkadaşı Vedat Aker, "Bu etkinlikteki amacımız gerçekten evlenen çift arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Özellikle saat akşam 21.00'den sonra arkadaşlarımızı aradığımız vakit ya telefonu kapatıyor ya bize yok çekiyor ya misafirlikteyiz diyor. Bu şekilde oldukları için biz de evlenen çift arkadaşlarımıza bu şekilde bir uğurlama yaptık. Bu uğurlama hem düğün ekipleri tarafından hem misafirler tarafından gerçekten olumlu karşılandı. Gelin ve damat arkadaşımız da bu durumu çok beğendi. Biz diğer arkadaşlarımıza da bunu yapmayı düşünüyoruz ki, bir daha saat 21.00'de onlara ulaşabilelim. Arkadaşlarımızı aradığımız zaman telefonlarımızı açsın diye böyle bir yapmaya devam edeceğiz" dedi. - BATMAN

Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk
Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da dünya evine giren arkadaşlarına 'Acı kaybımız' yazılı çelenk - Son Dakika


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