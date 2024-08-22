Batman\'da el yapımı bebekler patent aldı

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Batman'ın Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Atölyesinde üretilip, yöresel kıyafetler ve yaşam tarzını yansıtan Kozluk Berivanı ve Kozluk Civanı olarak adlandırılan el yapımı bebekler Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patent aldı.

Kozluklu kadınların emeğinin bir ürünü olan bu başarının ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör; "Kozluk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün özgün ürün portföyüne tescilli ikinci bir ürün olarak Berivanı bebeklerinin tescillenmesi, sadece bir oyuncağın tescillenmesi değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasının korunması ve yaşatılması anlamına geliyor. Bu bebekler, hem yöresel kıyafetleri hem de yaşam tarzını gelecek nesillere taşıyacak önemli bir köprü görevi görecek" dedi. - BATMAN