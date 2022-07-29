Putin'i ikna eden Erdoğan'ın verdiği müjde onları da heyecanlandırdı

Batman'da estetik görünüme kavuşan sokakların açılışı gerçekleşti

Kekik, Susam ve Lavanta sokakları hizmete açıldı

BATMAN - Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, belediye tarafından yapılan yenileme çalışmalarının ardından estetik bir görünüme kavuşan Kekik, Susam ve Lavanta sokaklarının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programında konuşan Vali Canalp, Batman Belediyesi tarafından modern yaşam alanları oluşturma konseptine uygun olarak kenttin en işlek bulvarı üzerinde bulunan ve zaman içinde işlevselliğini yitiren sokakları kente yakışır, temiz ve düzenli hale getirdiklerini söyledi. Vali Canalp, yeniden düzenlenen sokaklara çevreci bir anlayışla Kekik, Susam ve Lavanta isimleri verdiklerini ifade etti.

"Bu sokaklar bir başlangıç"

Sokak sağlıklaştırma projelerinin devam edeceğinin müjdesini de veren Vali Canalp, "Sokaklar bulunduğu yerin gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını, sosyal yapısını, ekonomik durumunu, kültürünü, teknolojisini ve mimarisini bugüne taşıyan, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran tarihi belge niteliğindedirler. Vatandaşlarımız tarafından yoğun kullanılan sokakların kente yakışır, temiz, düzenli ve diğer yapılarla mimari bir bütünlük sağlaması amaçlandı. Bundan sonra da şehrimizin diğer lokasyonlarında bu gibi çalışmaları sürdüreceğiz. Bugün açmış olduğumuz bu sokaklar bir başlangıçtır. İnşallah önümüzdeki dönemlerde halkımızın ve esnafımızın fikirlerini dikkate alarak sokak sağlıklaştırmalarına devam edeceğiz" dedi.