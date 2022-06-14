Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Son Dakika
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Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

14.06.2022 12:42
Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

Batman'da bir derneğin hediye ettiği engelli aracı hırsızlar tarafından çalınan vatandaş, yetkililere seslenerek engelli aracının bulunmasını istedi.

Batman'da bir derneğin hediye ettiği engelli aracı hırsızlar tarafından çalınan vatandaş, yetkililere seslenerek engelli aracının bulunmasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Batman Güneykent Mahallesinde bir apartmanın zemin katında yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Şirin Kartal, akülü engelli aracını bina girişine şarj etmek için bıraktı. Dışarıda şarj olan araç evinin bahçesinden kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Sandalyesini bahçede şarj etmek için bırakan Kartal, 5 gün önce bahçede akülü engelli aracının çalındığını belirtti. Kartal, "Aracımı şarja bıraktıktan bir saat sonra çocuklara dedim ki hele bir bakın durumu nasıldır. Çocuklar geldi dedi ki baba akülü aracın yerinde değil. Birileri çalmış herhalde. Bir haftadır zor durumdayım. Dışarı çıkamaz oldum. Elim kolun bağlandı. Elim ayağımdı benim akülü aracım. Çok mağdur oldum, çok üzüldüm gerçekten. Yetkililerden ve hayırseverlerden bana akülü yardımı yapmalarını istiyorum" dedi. - BATMAN

Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı
Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı
Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı
Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı

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Kaynak: İHA

Mehmet Şirin, Tragger, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da hırsızlar engelli vatandaşın akülü aracını çaldı - Son Dakika
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