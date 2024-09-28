Batman\'da Hızlı Hırsızlık

Batman'da bahçeye giren hırsız, 20 saniyede bisikleti sırtlayıp kaçtı
BATMAN - Batman'da bir binanın bahçesine giren hırsız, 20 saniyede bisikleti sırtlayıp kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kent merkezindeki bir binanın bahçesine giren kimliği belirsiz hırsız, gecenin karanlığından yararlanarak bahçede kilitli bulunan bisikletin kilidini kırarak aldıktan sonra bisikleti sırtlayıp kayıplara karıştı Hırsızlık olayı bina girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bahçeye giren kişinin 20 saniye içerisinde bisikletin kilidi kırarak sırtlanıp götürdüğü yer alıyor.
Şikayetçi olan bisiklet sahibi bisikletinin bir an önce bulunmasını istedi.
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