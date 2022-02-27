Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı - Son Dakika
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Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı

27.02.2022 17:17

Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi ve destekçisi olan Rus ordusunun yapmış olduğu hain hava saldırısı sonucunda şehit olan 36 Mehmetçik, Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları tarafından anıldı.

Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı

BATMAN - Suriye'nin İdlib şehrinde Esad rejimi ve destekçisi olan Rus ordusunun yapmış olduğu hain hava saldırısı sonucunda şehit olan 36 Mehmetçik, Batman'ın Sason ilçesinde şehit yakınları tarafından anıldı.

27 Şubat 2020 Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimini destekleyen Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçiklerden tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un memleketi Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen anma programıyla anıldı. Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde 3 dilde mevlid-i şerifin okundu. Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan mevlid-i şerifin ardından şehitler için Kur'an-ı kerim okunarak dualar edildi. Dernek evinde düzenlenen programın ardından Şehit Cuma Bağatur'un Erdemli mezarlığına geçen şehit yakınları, orada da Kur-an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Anma programında konuşan Sason Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mutalip Çelik, dünyada nerede bir mazlum zora düşerse, göz yaşı dökerse kahraman Mehmetçiğin o göz yaşlarını silmek için orada olduğunu ve olmaya devam edeceğini ifade etti. Çelik, "Zalimin karşısında dimdik duran ordumuz, Suriye'de göz yaşı döken mazlumların yanında yer almaya çalıştığı sıralarda katil Esad rejimi ve onun yanında yer alan Rus ordusu tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi anmak için bu gün bir program düzenledik. Bayrağımız, ezanımız, Kuranımız ve milletimiz için canını feda eden, şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi unutturmayacağız. Allah bütün şehitlerimize merhamet, ailelerine sabrı cemil versin" dedi.

Anma programına Sason Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, İlçe Emniyet Amiri Muhammed Ali Aydemir, İlçe Müftüsü İbrahim Yaman, İlçedeki şehit yakınları, Gaziler, Yücebağ Güvenlik korucuları Dernek Başkanı Yunus Bozkurt ve İdlib şehidi Cuma Bağatur'un ailesi katıldı.

Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı
Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı
Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı

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Batman, Sason, Şehit, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da İdlib Şehitleri unutulmadı - Son Dakika


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