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Batman'da izinsiz gösteriye müdahale: 3 gözaltı

BATMAN - DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına Batman'da tepki göstermek amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen guruba polis tarafından yapılan müdahalede 3 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Batman il binası önünde İl Başkanı Mustafa Tekik ve diğer yöneticiler öncülüğünde bir araya gelen partililer, DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi.

Polisin uyarılarına rağmen kanunsuz yürüyüş yapmaya çalışarak polise saldıran guruba biber gazı ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 3 kişi gözaltına alındı.

Kendilerine izinsiz gösteri düzenlemenin yasak olduğunu hatırlatan polise İl Başkanı Tekik'in, "Siz burada terör estirmeye geldiniz" diye bağırması dikkat çekti.