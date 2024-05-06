Batman\'da Kaçak Et Tespit Edilen 525 Kilo Et İmha Edildi

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Batman'da kaçak et olduğu tespit edilen 525 kilo et imha edildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 102 bin 500 TL para cezası kesildi.

Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince oluşturan Kaçak Et ile Mücadele Komisyonu tarafından 22 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında kasap, yemek fabrikaları, et satışı reyonu olan marketler ve lokantalar olmak üzere 70 işletmede denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplamda 102 bin 500 TL idari para cezası kesilirken, ayrıca kaçak et olduğu tespit edilen 525 kilogram et imha edildi. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - BATMAN