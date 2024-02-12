Batman'da kar nedeniyle kapalı 227 yol ulaşıma açıldı
BATMAN - Batman'da 15 Ocak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 227 yerleşim yolu kardan temizlenerek tekrar açıldı.
Sason ve Kozluk ilçelerinde 101 köy ve 126 mezraa yolunun temizlenmesiyle karla mücadele çalışmalarının tamamlandığını belirten Batman İl özel idaresi, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar dahilinde bin 77 kilo metrelik yolun kardan temizlendiği belirtildi.
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bayram ikramiyelerine yapılacak zamma çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyelerine yüzde 50 ile yüzde 150 arasında bir zam gelmesi bekleniyor ve düzenlemenin Mart ayında TBMM'ye gelmesi planlanıyor. Masada ise 3 farklı zam senaryosu var. Buna göre ikramiyeler, net 2 bin lira olarak uygulandığından yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre yüzde 50 zam gelirse 3 bin, yüzde 100 zam gelirse 4 bin, yüzde 150 zam gelirse 5 bin lira olacak.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için şarkıcı Haluk Levent'e teklif götürülmesi ve Levent'in ise teklife olumsuz yanıt vermesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, ''Kurumsal düzeyde Haluk Levent'e teklif götürmedik'' derken Haluk Levent'ten ikinci bir açıklama geldi. Levent, ''Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım, konuştuk.'' ifadelerini kullandı.
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç kadın, bunalıma girdikten sonra arkadaşlarına 'Çok yoruldum, yapamıyorum' mesajı attı. Arkadaşları tarafından engellenemeyen kadın, 4. katın penceresinden atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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