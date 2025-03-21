Batman'da Kar Yağışı: 25 Yol Kapatıldı - Son Dakika
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Yerel

Batman'da Kar Yağışı: 25 Yol Kapatıldı

Batman'da kar yağışı nedeniyle 25 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığı 15 derece düştü.

21.03.2025 15:43
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Batman'da bahar havası yerini kar yağışına bıraktı: 25 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı

BATMAN - Meteoroloji uyarılarının ardından hava sıcaklığının 15 derece düştüğü Batman'da, etkili olan kar yağışı Sason ilçesini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle 25 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sason'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde yağmaya başlayan kar sabah saatlerine kadar devam etti. İlçeye bağlı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle ilçede 10 köy ve 15 mezra yolunu ulaşıma kapandı. Hava sıcaklığının 15 derece düştüğü ilçede Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açma çalışmaları başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Batman'da Kar Yağışı: 25 Yol Kapatıldı - Son Dakika

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