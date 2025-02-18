Batman'da Karla Kapanan Yollar Açıldı

Yerel

Batman'da kapanan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'da 14 Mart'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede 200'ün üzerinde köy ve mezraa yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin aralıksız çalışmalarının ardından 190 yerleşim yolu ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Gercüş, Beşiri, Kozluk ve Sason ilçelerine bağlı 200'ün üzerindeki köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Vali Ekrem Canalp'ın talimatıyla ilçe kaymakamlarının koordinesinde karla mücadele çalışmalarına başlayan özel idare ekipleri, çalışmalar dahilinde 4 günde 190 köy ve mezra yolunu kardan temizleyerek tekrar ulaşıma açtı. Sason ilçesinde kapalı durumda bulunan 2 köy ve 8 mezraa yolunda çalışmalar aralıksız devam ediyor.