Batman'da kömür yüklü tırdan 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
BATMAN - Batman'da polis ekiplerince durdurulan kömür yüklü tırda 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlünce yürütülen çalışmalarda Demokrasi Bulvarı üzerinde durdurulan kömür yüklü tır içerisinde gizlenmiş halde 70 karton (700 paket) bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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