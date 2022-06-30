Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi

30.06.2022 12:20
Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi

Batman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 30 Haziran koruyucu aile günü etkinliği düzenlendi.

Batman Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 30 Haziran koruyucu aile günü etkinliği düzenlendi.

Batman Valisi Ekrem Canalp ile birlikte 450 ailenin katıldığı kortej yürüyüşü kent merkezinde bulunan Atatürk Parkında son buldu. Atatürk Parkında düzenlenen etkinliklerde çocukların oyunlarına ortak olan Canalp daha sonra minik çocuk korosundan oluşan konseri dinledi. Koruyucu aile modeli ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Canalp, koruyucu aile modeli çerçevesinde çocukların anne, baba ve kardeş sevgisi ile birlikte bir aile ortamında büyüme imkanı bulduklarını belirtti. Canalp, "Eğer aile açısından bakacak olursak da pek çok aile de çocuklarıyla beraber bazen de hiç çocuğu olmayan aileler bir evladımızı kendi çocuklarıyla ve kendi aile ortamı içerisinde ve kendi aile ortamı içerisinde büyütme imkanına sahip oluyorlar. Dolaysıyla bu model her şeyiyle ideal bir model. Ben buradan Batmanlılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer kendi yuvalarında bir evlatları varsa iki evlatları varsa yanlarına bir evlat daha koruyucu aile olarak alabilirler. Devlet olarak biz bu model çerçevesinde gerekli maddi desteği de sağlıyoruz" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İHA

Koruyucu Aile Günü, Batman Valiliği, Ekrem Canalp, Batman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da koruyucu aile etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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