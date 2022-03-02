Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı

02.03.2022 17:19

Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldıBATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köy yoluna düşen çığ temizlendi.

Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı

BATMAN Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yürekli köy yoluna düşen çığ temizlendi. Açılan yolun kenarındaki kar kütlelerinin yüksekliği ise 7 metreyi geçtiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Yürekli köy yoluna çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığın temizlenmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı Sason ilçe şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı. Yüksekliği yer yer 7 metreyi bulan çığ kütleleri iş makinesinin boyunu aşarken, karla mücadele ekiplerinin 14 saat süren çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı
Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı
Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı

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Batman, Sason, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Batman'da köy yoluna çığ düştü, 14 saatlik çalışmayla yol ulaşıma açıldı - Son Dakika


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