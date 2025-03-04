Batman\'da Sanayi Sitesinde İnek Kavgası

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Batman'da Gültepe Sanayi Sitesine giren inek, esnafa zor anlar yaşattı.

Gültepe Sanayi Sitesinde başıboş gezen inek, vatandaşların üzerine giderek korku dolu anlar yaşattı. O anları çevredeki vatandaş cep telefonuna kayda aldı. İneğin başıboş olduğunu fark eden esnaf, yakalamak için seferber oldu. Saatler süren kovalamacanın ardından inek, yakalanarak sanayi sitesinden uzaklaştırarak kırsal alana bırakıldı. - BATMAN